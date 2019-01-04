Тысячам обманутых дольщиков Подмосковья выдадут ключи

https://news.ru/storage/news/3c29c955c814a635eeb6dbb570d970fe/e601fe26-6871-4456-90e1-70f9a26fae96_850.jpg Александр Авилов/АГН «Москва»

Почти 20 тысяч ключей могут выдать обманутым дольщикам из Московской области до конца 2019 года, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, всего планируется выдать «19 тысяч с чем-то ключей», однако это цифра пока находится «на карандаше».

«Как вы понимаете, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил он.

Политик уточнил, что в 2018 году обманутые дольщики получили рекордное количество ключей — 10 448, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов. В случае если ответ будет положительным, правительство должно обеспечить изменение законодательства.