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Тысячам обманутых дольщиков Подмосковья выдадут ключи

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Почти 20 тысяч ключей могут выдать обманутым дольщикам из Московской области до конца 2019 года, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, всего планируется выдать «19 тысяч с чем-то ключей», однако это цифра пока находится «на карандаше».

«Как вы понимаете, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил он.

Политик уточнил, что в 2018 году обманутые дольщики получили рекордное количество ключей — 10 448, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов. В случае если ответ будет положительным, правительство должно обеспечить изменение законодательства.


#Воробьев #ГУБЕРНАТОР #ПОДМОСКОВЬЕ #дольщики #обман
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