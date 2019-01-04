Тысячам обманутых дольщиков Подмосковья выдадут ключи

Почти 20 тысяч ключей могут выдать обманутым дольщикам из Московской области до конца 2019 года, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, всего планируется выдать «19 тысяч с чем-то ключей», однако это цифра пока находится «на карандаше».
«Как вы понимаете, это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил он.
Политик уточнил, что в 2018 году обманутые дольщики получили рекордное количество ключей — 10 448, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин поручил кабмину проработать возможность создания банка строительства многоквартирных домов. В случае если ответ будет положительным, правительство должно обеспечить изменение законодательства.