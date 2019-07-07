Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юная Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, похвалилась хорошими формами и поделилась секретами сохранения стройности. Девушка написала, что помогают ей в этом занятия спортом, которым она старается уделять время каждый день.

Любая физическая нагрузка, уверена 21-летняя Елизавета, «это лучшее, что вы можете сделать для организма в течение дня». Даже час сна дочь чиновника готова променять на час занятий спортом, говорится в записи, опубликованной в Instagram Елизаветы.

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#stpellegrinosport Обычно я стараюсь заниматься спортом каждый день. Я считаю, что любая физическая нагрузка это лучшее, что вы можете сделать для вашего организма в течение дня. Если нет возможности сходить в зал, я стараюсь позаниматься дома, иногда даже для того, чтобы просто размяться и почувствовать себя лучше. В любой, даже самый загруженный день, я предпочту час спорта часу сна. Думаю, когда входишь в режим ПП (как нынче говорится), лучше стараться его не нарушать (конечно же, без фанатизма). Сейчас я хожу в зал возле дома (в Москве спорт-зал в шаговой доступности для меня - один из важнейших критериев), а также, занимаюсь в @pilatespmp. В городе огромное количество студий, но я советую именно эту. Честно говоря, это, наверное, лучшая из студий, что я видела (особенно по сравнению с Парижем). Удобная локация, профессиональная и душевная команда, уютная атмосфера, а главное - результат, который виден уже через несколько занятий и процедур. Я думаю, что желаемого результата, как физического, так и эмоционального, можно добиться комплексно (питанием, тренировками, уходом за телом, режимом). В этой студии как раз есть все необходимое - персональный подход к тренировкам (не только пилатес), спа процедуры на органической косметике и фито бар с очень крутым меню (полностью из натуральных био-продуктов). Помимо этого, в @pmporganicbeauty большой выбор бьюти-процедур, особенно для тела и лица, так что все можно успеть сделать на месте! Самые эффективные и полезные для меня - массажи и обертывания. В общем, учитывая ваши цели будет составлена индивидуальная программа. Каждый может найти подходящий вид физической нагрузки, для меня - это бег и функциональный тренинг. Подробнее о тренировках и уходах (домашних в том числе) я продолжу рассказывать под хештешом #stpellegrinosport и #stpellegrinobeauty. Кроссовки @pumawomen #pumaperformance

Публикация от Elizaveta Peskova (@stpellegrino)

Девушка рассуждает о пользе правильного питания, режим которого лучше стараться не нарушать, но и относиться к нему без фанатизма. В посте дочь Пескова разрекламировала и спортзал, в который ходит заниматься. А также пообещала в дальнейшем «подробнее рассказывать об уходе и тренировках», включая домашние.

Ранее News.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вновь заставила о себе говорить. Елизавета Пескова далеко не в первый раз прибегает к площадке Instagram, чтобы поднять ту или иную горячую тему, которая гарантированно вызовет бурное обсуждение в Сети.

 

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