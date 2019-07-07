https://static.news.ru/photo/56b67754-a032-11e9-9a8b-fa163e074e61_1024.jpg Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юная Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России, похвалилась хорошими формами и поделилась секретами сохранения стройности. Девушка написала, что помогают ей в этом занятия спортом, которым она старается уделять время каждый день.

Любая физическая нагрузка, уверена 21-летняя Елизавета, «это лучшее, что вы можете сделать для организма в течение дня». Даже час сна дочь чиновника готова променять на час занятий спортом, говорится в записи, опубликованной в Instagram Елизаветы.

Девушка рассуждает о пользе правильного питания, режим которого лучше стараться не нарушать, но и относиться к нему без фанатизма. В посте дочь Пескова разрекламировала и спортзал, в который ходит заниматься. А также пообещала в дальнейшем «подробнее рассказывать об уходе и тренировках», включая домашние.

Ранее News.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова вновь заставила о себе говорить. Елизавета Пескова далеко не в первый раз прибегает к площадке Instagram, чтобы поднять ту или иную горячую тему, которая гарантированно вызовет бурное обсуждение в Сети.