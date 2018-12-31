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Дмитрий Песков прилетел в Магнитогорск

vk.com/chpbash

общество [ версия для печати ]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл в Магнитогорск, где ранее произошёл взрыв в жилом доме.

ЧП случилось в одном из многоквартирных зданий по адресу: проспект Карла Маркса, дом 164. В результате происшествия рухнул один из подъездов многоэтажки. Пострадавших госпитализировали. Всего медики приняли 12 раненых.

Власти Челябинской области ввели режим ЧС на территории региона из-за произошедшего. Жертвами аварии стали минимум три человека. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

Ранее News.ru сообщил о денежных компенсациях родственникам погибших. Им выплатят из регионального бюджета по 100 тысяч рублей. Пострадавшие получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, жителям разрушенного взрывом подъезда положены новые квартиры.


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