Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днём рождения и отметил его заслуги в социально-экономическом развитии страны.
Хотел бы особо отметить ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета, — говорится в телеграмме Медведева.
Ранее News.ru сообщал, что глава кабмина России поздравил с 75-летием экс-канцлера ФРГ, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера.