Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днём рождения и отметил его заслуги в социально-экономическом развитии страны.

Хотел бы особо отметить ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту почётного председателя Высшего Евразийского экономического совета, — говорится в телеграмме Медведева.