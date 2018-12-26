Дмитрий Аленичев лишился прав из-за пьяной езды

https://news.ru/storage/news/5d84eb09f80a642443bc5185c879dc7a/edb095cc-caeb-4fbb-8e05-c95d04fdcd50_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Аленичев

Мировой суд Красноярска вынес решение по делу тренера футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева, которого задержали в ноябре за езду в нетрезвом виде.

Специалиста оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на 1,5 года. Сам ответчик и его представитель на заседание не явились. Суд заслушал показания инспекторов ГИБДД, которые остановили автомобиль Аленичева, а также просмотрел видео, на котором видно, как тренер отказывается проходить медосвидетельствование, сообщает РИА Новости.

Как писал News.ru, инцидент произошёл 17 ноября. 46-летний специалист выпивал в баре и повздорил с одним из посетителей. В результате Аленичев уехал на принадлежащем клубу «Енисей» Hyundai Santa Fe, а его оппонент сообщил о пьяном водителе в полицию. Позднее в соцсетях появилось видео с задержанием тренера. Сам Аленичев впоследствии заявлял, что всё это якобы было подстроено.