Для заключённых хотят построить специальные общежития

https://news.ru/storage/news/ea7c2c33fce4a8812ed3a9ed49ff4605/2e9f2c3b-216a-4125-89ba-b6b5f7c4c27d_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров заявил, что вокруг фабрик и заводов необходимо начать строительство общежитий для проживания заключённых, работающих на этих предприятиях.

«За многие годы в системе исполнения наказаний скопилось очень много системных проблем, которые касаются и законодательства, и теории уголовно-исполнительного права. Директор службы и министр юстиции здесь ни при чём. Без концепции справедливых и разумных наказаний за совершённые преступления проблему не решить», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, сотрудники ФСИН, недовольные своими зарплатами, «надзираются» над осуждёнными.

«Я бы назвал то, что происходит сегодня, так: несчастные мучают несчастных», — резюмировал он.

Как ранее писал News.ru, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает, что сотрудники ведомства испытывают повышенную моральную нагрузку.