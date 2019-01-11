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Для заключённых хотят построить специальные общежития

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров заявил, что вокруг фабрик и заводов необходимо начать строительство общежитий для проживания заключённых, работающих на этих предприятиях.

«За многие годы в системе исполнения наказаний скопилось очень много системных проблем, которые касаются и законодательства, и теории уголовно-исполнительного права. Директор службы и министр юстиции здесь ни при чём. Без концепции справедливых и разумных наказаний за совершённые преступления проблему не решить», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, сотрудники ФСИН, недовольные своими зарплатами, «надзираются» над осуждёнными.

«Я бы назвал то, что происходит сегодня, так: несчастные мучают несчастных», — резюмировал он.

Как ранее писал News.ru, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко считает, что сотрудники ведомства испытывают повышенную моральную нагрузку.


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