https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

На поддержку пострадавших от наводнения в Иркутской области из федерального бюджета будет дополнительно выделено 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Эти средства будут направлены на новые выплаты по 50 и 100 тысяч рублей людям, которые полностью или частично лишились имущества, уточнили региональные власти . Заявку на получение денег областному Минфину поручил оформить губернатор Сергей Левченко.

По состоянию на вечер 6 июля, приняты решения о выплатах по 50 тысяч по 1033 домам, по 100 тысяч — по 996 строениям. Деньги будут начислять исходя из количества зарегистрированных жильцов.

Помимо этого восемь семей погибших получили по 1 млн рублей. В общей сложности таких заявлений сейчас — 18, проинформировали в областном правительстве .

Наводнение в регионе началось в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. Погибли 22 человека, судьба ещё 11 до сих пор неизвестна. 410 местных жителей госпитализированы. На восстановление потребуется 28 млрд рублей.