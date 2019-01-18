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Длинные праздники в Думе хотят «раскидать» по всему году

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предлагает сократить новогодние каникулы и распределить выходные дни по другим официальным праздникам.

Парламентарий пояснил, что трудовое законодательство не позволяет просто так урезать количество выходных дней в году. Если снижается их число в одном месте, то должно прибавиться в другом.

«Мы можем, например, сократить новогодние праздники, раскидав эти дни на год, перенести и присоединить их к другим государственным праздникам», — цитирует его АГН «Москва».

Он также добавил, что для развития экономики страны нужно не увеличивать количество рабочих дней в году, а повышать производительность труда. Росту этого показателя будет способствовать реализация плана по национализации экономики и национальным инвестициям, считает политик.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на слишком длинные новогодние праздники. По его словам, в эти дни «страна мало чего создаёт», что вредит её экономике.


#госдума #россия #праздники
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