https://static.news.ru/photo/f98793d6-b361-11e9-972a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

AliExpress и Tmall начнут торговать одеждой российских дизайнеров, которые, в свою очередь, создадут для них лимитированные коллекции.

По словам представителя торговых площадок в РФ Антона Пантелеева, такую практику планируется применять регулярно.

Он также объяснил, что таким образом AliExpress и Tmall смогут привлечь покупателей, интересующихся модой, в том числе из городов-миллионников, а также показать, что у них не страшно приобретать более дорогие товары, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что AliExpress переходит в России из виртуальной торговли в реальную. Компания станет оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. Однако пока о крупных ретейлерах речь не идёт. Ориентироваться в корпорации намерены на малый и средний бизнес.