Ситуация с задержками в выдаче багажа в московском аэропорту Шереметьево стабилизировалась. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.
Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, — цитирует министра
ТАСС.
Дитрих добавил, что в воздушной гавани набрали дополнительный персонал, повысили грузчикам зарплату, а также переориентировали потоки в терминале D, связанные с обработкой багажа.
Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал, подтверждает, что ситуация рабочая, каких-то сбоев нет, — пояснил глава Минтранса.
Также Дитрих напомнил, что ранее в Шереметьево имелись сложности с входом в аэропорт.
Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль. Такие локальные темы всё равно будут случаться, — заключил министр.
Как писал News.ru, в Сеть попало видео очереди на входе в один из терминалов Шереметьево. Как объяснили в аэроузле это произошло из-за большого количества людей, которые одновременно прибыли на вылет.
До этого стало известно, что ситуация с багажом в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Такие сроки решения проблемы обозначил Минтранс.