https://static.news.ru/photo/f4a50f58-b2ec-11e9-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ситуация с задержками в выдаче багажа в московском аэропорту Шереметьево стабилизировалась. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, — цитирует министра ТАСС .

Дитрих добавил, что в воздушной гавани набрали дополнительный персонал, повысили грузчикам зарплату, а также переориентировали потоки в терминале D, связанные с обработкой багажа.

Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал, подтверждает, что ситуация рабочая, каких-то сбоев нет, — пояснил глава Минтранса.

Также Дитрих напомнил, что ранее в Шереметьево имелись сложности с входом в аэропорт.

Три автобуса больших с туристами приехало, около получаса коллеги стояли на входной контроль. Такие локальные темы всё равно будут случаться, — заключил министр.

Как писал News.ru, в Сеть попало видео очереди на входе в один из терминалов Шереметьево. Как объяснили в аэроузле это произошло из-за большого количества людей, которые одновременно прибыли на вылет.

До этого стало известно, что ситуация с багажом в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа. Такие сроки решения проблемы обозначил Минтранс.