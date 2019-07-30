https://static.news.ru/photo/c6bc2068-b2e7-11e9-86f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Курительные комнаты в российских аэропортах помогут сберечь здоровье некурящих пассажиров. Такое мнение высказал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Если курилки будут, это сбережёт здоровье тем, кто не любит курить, — цитирует министра ТАСС .

По мнению Дитриха, в аэропортах нужны места для курения с хорошей вентиляцией, чтобы не страдающие пагубной привычной пассажиры не испытывали неудобств.

Платными они должны быть или бесплатными? Когда вы мне покажете где-то платные курилки в мире, я, наверное, подумаю, — добавил он.

Как писал News.ru со ссылкой на «Известия», депутаты Госдумы якобы планируют внести поправки в законопроект о возвращении курилок в аэропорты, предусматривающие платный вход. Госдума одобрила документ в первом чтении 16 июля.

Глава Росавиации Александр Нерадько выступил против данной инициативы. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропортах не поможет избавиться от курения граждан в туалетах.