https://static.news.ru/photo/aa337a24-9116-11e9-b453-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Обвиняемый в невыплате зарплаты 121 работнику гендиректор ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» Олег Майоров решением суда заключён под стражу. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Менеджеру предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК «Невыплата заработной платы, повлёкшая тяжкие последствия», говорится на сайте ведомства .

С января 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый вместо выплаты сотрудникам заработной платы перечислял деньги для расчётов с контрагентами и кредитными организациями с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета, — сказано в пресс-релизе СУ СК по Белгородской области.

Общая сумма задолженности менеджмента перед рабочими НПЗ составляет свыше 21 млн рублей.

Сотрудники предприятия 12 июня распространили в Сети видеообращение на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, сообщив о несоблюдении своих прав работодателем.

С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают, — отмечалось в обращении.

Позднее, 16 июня, рабочие записали новое обращение, в котором заявили, что помещённый в СИЗО Олег Майоров является пострадавшей стороной так же, как и весь трудовой коллектив.

Представитель власти прямо заявил, что причиной задержания (Майорова. — News.ru) явилось видеообращение и более ничего! — считают белгородские нефтяники.

Как писал News.ru, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и стремительным увеличением числа бедных. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, это может привести к «социальному взрыву».