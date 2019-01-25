Директор школы рассказала о еде в столовой «для собак»

https://news.ru/storage/news/f70ff9e7a985ad378f677bdb7aecc569/a544c71f-65ed-4810-9706-a935aebddc68_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видео, где девочка жалуется на обед в школьной столовой города Юрги, сняли ученики «с недостаточным воспитанием». Этот ролик шуточный, заявила директор городской средней школы №10 Людмила Сахарова. Она утверждает, что школьницы сняли то, что осталось от блюда, а подано оно им было в надлежащем виде.

Сахарова отметила, что лично провела беседу с «неудачными шутницами». Также директор подчеркнула, что школу регулярно проверяет Роспотребнадзор, Следственный комитет и другие уполномоченные службы.

Несмотря на это, кемеровские следователи уже заинтересовались роликом и организовали доследственную проверку качества еды в столовой школы, сообщает официальный сайт ведомства.

Видео обеда было опубликовано в Instagram. Школьницы сняли переваренные макароны, которые образуют на тарелке слипшуюся массу, и сфотографировали старое сморщенное яблоко.

Как сообщал News.ru, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации заинтересовались личностью уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына. Именно он впервые рассказал о голодных обмороках в кузбасских школах. Кислицын отказался назвать номера школ, где были выявлены подобные случаи у детей, и сослался на конфиденциальную информацию.