https://static.news.ru/photo/81804034-9824-11e9-b62f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор Росгвардии Виктор Золотов во время оперативного совещания обратил внимание морского отряда на то, что объекты, расположенные на Крымском полуострове, могут стать целью для новых провокаций.

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своём выступлении подчеркнул, что Росгвардию до конца текущего года наделят необходимыми полномочиями, которые позволят ведомству пресекать незаконную деятельность в акватории Крымского полуострова, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, в ГД РФ прокомментировали недавнее назначение Владимиром Зеленским на пост так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича.