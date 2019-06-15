https://static.news.ru/photo/211e4444-8e9b-11e9-98b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный внештатный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова предостерегает людей от переедания клубники. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 300 г этой ягоды.

Употребление этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как истинно аллергических реакций, так и псевдоаллергических, сопровождающихся такими же неприятными проявлениями, — цитирует специалиста АГН «Москва».

В 150 г ягоды содержится суточная доза витамина C. Кроме того, клубника богата витамином В9, калием, магнием, цинком, сахара же в ней меньше, чем в лимоне. На 100 г плодов приходится всего 40 килокалорий, сообщает Life .

При выборе клубники специалисты советуют обращать внимание только на сухие ягоды. Влага на их поверхности может свидетельствовать о порче либо о неправильной температуре хранения. В Москве уже работают 80 площадок, где можно купить лакомство. Всего их откроется около 150, писал News.ru.