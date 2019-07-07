https://static.news.ru/photo/432afc38-a0bd-11e9-a3b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил об отсутствии какой-либо нормы потребления молочных продуктов. По его словам, они могут быть опасны только для людей с пищевой непереносимостью.

Молочные продукты полезные, являются важным источником очень многих полезных веществ, нужных и незаменимых для организма. Поэтому таких ограничений я не знаю, официальных, научно обоснованных [данных] я не знаю, — рассказал он ТАСС .

По его словам, для тех, у кого нет серьёзных заболеваний, продукты из цельного молока представляют большую пользу.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения российского Минздрава Дарья Халтурина назвала норму потребления молочных продуктов. По её словам, оптимальными для взрослого человека являются 200 г в сутки, а при употреблении более 400 г эффект перестаёт быть положительным, писал News.ru.