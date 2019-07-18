https://static.news.ru/photo/ff1a7d76-a971-11e9-9790-fa163e074e61_1024.jpg Фото: M. Tohir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Использование пальмового масла в России необходимо запретить или сделать продукты, его содержащие, «гипердорогими», уверена диетолог Марият Мухина. Она считает, что наличие подобного сырья в рационе может вызвать проблемы со здоровьем.

Понимаете, в молочных продуктах пальмовое масло особенно вредно, потому что там есть кальций, там создаются нерастворимые соли пальмитиновой кислоты, которые очень тяжело выводятся, — то есть не само пальмовое масло, а соли — из организма, кишечника, оседают на стенках сосудов, — поделилась мнением Мухина в беседе с корреспондентом News.ru.

Женщина обратила внимание на европейскую практику, где на многих упаковках прямо указывается — palmfree — то есть продукт не содержит пальмового масла. А в Скандинавии, продолжает диетолог, на такие товары начисляются особые налоги, направляемые на медицинское страхование.

То есть продукты, содержащие много соли или жира стоят дороже, именно потому что идут отчисления на медицинское страхование и так далее. Потому что люди, которые их употребляют, должны и рублём отвечать за своё здоровье, — резюмировала Мухина.

News.ru сообщал, что пальмовое масло может лишиться привычных льгот по НДС. Продукту вернут ставку 20% вместо ранее действовавшей в 10%. При этом ввоз этого товара в Россию лишь увеличивается месяц к месяцу.