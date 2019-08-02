https://static.news.ru/photo/fb371cd0-b52b-11e9-846e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев прокомментировал информацию, что российскую столицу заполонили тропические постельные клопы. По его словам, причиной резкого увеличения числа подобных насекомых стала антисанитария в квартирах москвичей.

Дело в большом количестве бомжей, мигрантов и асоциальных личностей в городе. Достаточно, чтобы в многоквартирном жилом доме поселилась одна такая семья, у которой есть такие насекомые, и клопы будут по всему дому, — пояснил он в беседе с URA.RU .

По его словам, тропические клопы не способны нанести человеку больший вред, чем обычные постельные клопы. Они не вызывают аллергии и создают неудобства только во время сна. Чтоб предупредить их появление, специалисты советуют чаще менять постельное бельё.

Ранее, как писал News.ru, Роспотребназдор зафиксировал появление в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не были замечены в европейской части России.