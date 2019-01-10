Девять журналистов покинули Meduza за короткий период

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Галина Тимченко и Иван Колпаков

Издание Meduza, штаб-квартира которого находится в Риге, за непродолжительный отрезок времени покинули девять сотрудников, часть перешла на удалённую работу. Одна из причин — атмосфера, сложившаяся в редакции.

Как минимум семь ушедших сотрудников в той или иной форме выступали не на стороне бывшего главного редактора Ивана Колпакова в харассмент-скандале, сообщает издание «Проект» со ссылкой на своих собеседников. Самые известные из этих уволившихся — издатель Илья Красильщик и его жена Екатерина Кронгауз (отвечала за раздел игр). По словам Колпакова и создателя Meduza Галины Тимченко, причиной ухода Красильщика стал конфликт между основателями.

Другие уволившиеся — редактор Ольга Страховская, специальный корреспондент Полина Еременко и Анна Будзяк, занимавшаяся в Meduza организацией мероприятий. По их собственным словам и рассказам собеседников в редакции, увольнение напрямую не связано с историей с Колпаковым, однако некоторым из названных атмосфера в редакции в последнее время также не нравилась.

Некоторые из покинувших редакцию сотрудников оговаривали свой уход заранее, другие и вовсе не были в штате, один из них, как сообщается, не прошёл испытательный срок.

С нового года в редакцию Meduza вернётся уже работавший там ранее журналист Михаил Зеленский, кроме этого, туда придёт «один из лучших расследователей», имя которого в разговоре с «Проектом» Тимченко не раскрыла.

Скандал с участием медиаменеджера Ивана Колпакова разразился 25 октября. Выяснилось, что на одной из вечеринок, будучи пьян, он якобы приставал к жене одного из сотрудников со словами «мне за это ничего не будет».

Колпаков является одним из основателей Meduza и был главным редактором издания с 2016 года, сменив на этом посту Галину Тимченко.