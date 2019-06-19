https://static.news.ru/photo/2417eba6-9287-11e9-92c2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители 15 старых домов уже в скором времени переедут в девять новостроек на западе Москвы по программе реновации.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новые дома расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское, передаёт « Москва 24 ».

Министр департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на западе столицы, в рамках программы реновации, новое жилье получит 1266 семей.

Как писал News.ru, треть жителей домов, которые в настоящее время участвуют в московской программе реновации, планировали улучшить свои жилищные условия, но после старта программы в 2017 году 5% из них передумали покупать жильё и стали ждать переселения.