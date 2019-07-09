https://static.news.ru/photo/4157e426-a26a-11e9-96ef-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Студентка, которая присутствовала на встрече президента РФ Владимира Путина с учащимися Уральского федерального университета (УрФУ) и упала в обморок, очнулась. По словам пресс-службы вуза, девушка в госпитализации не нуждается.

Инцидент произошёл, когда лидер российского государства отвечал на вопросы студентов и обратил внимание падающую в обморок девушку. Президент попросил оказать ей помощь и вывести из аудитории. Студентку вынесли из помещения на руках. За ней вышла вице-премьер по вопросам соцполитики и бывшая глава Министерства здравоохранения, Татьяна Голикова, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что приезда главы государства студенты Уральского федерального университета ждали пять часов. Во время встречи Путин поздравил учащихся с тем, что Екатеринбург получил право провести летнюю Универсиаду 2023 года.