Социальные службы Саратова изъяли из семьи шестилетнюю девочку. Результаты выездной проверки свидетельствуют, что та жила в антисанитарных условиях в доме, в котором её мать держала почти три десятка животных.
Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.
При этом, как отметили в областном главке МВД, аналогичная ситуация в этой семье уже была несколько лет назад. Тогда семью поставили на учёт из-за антисанитарии в доме.
Как пояснили сотрудники ПДН (отдела по делам несовершеннолетних. — Ред.), женщина исправилась, навела дома порядок, не было никаких оснований для того, чтобы оставлять её на учёте, — цитирует РИА Новости главу пресс-службы ведомства Анастасию Захарову.
Сейчас девочку временно поместили в реабилитационный центр.
Зоозащитники тем временем вывезли часть животных. Однако женщина заявила в полицию о краже. Действия волонтёров проверяет полиция.