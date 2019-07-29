https://static.news.ru/photo/98347b16-b204-11e9-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Социальные службы Саратова изъяли из семьи шестилетнюю девочку. Результаты выездной проверки свидетельствуют, что та жила в антисанитарных условиях в доме, в котором её мать держала почти три десятка животных.

Волонтёры-зоозащитники обнаружили в помещениях 25 собак, двух котов и кролика.

При этом, как отметили в областном главке МВД, аналогичная ситуация в этой семье уже была несколько лет назад. Тогда семью поставили на учёт из-за антисанитарии в доме.

Как пояснили сотрудники ПДН (отдела по делам несовершеннолетних. — Ред.), женщина исправилась, навела дома порядок, не было никаких оснований для того, чтобы оставлять её на учёте, — цитирует РИА Новости главу пресс-службы ведомства Анастасию Захарову.

Сейчас девочку временно поместили в реабилитационный центр.

Зоозащитники тем временем вывезли часть животных. Однако женщина заявила в полицию о краже. Действия волонтёров проверяет полиция.

Как писал News.ru, в апреле Следственный комитет заинтересовался историей из подмосковных Мытищ, где четверо детей проживали в антисанитарных условиях. Дети не посещали образовательные учреждения и питались продуктами с помойки. Сотрудники ведомства нагрянули в квартиру с проверкой.