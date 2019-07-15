Первый детёныш редкого голубого барана, занесённого в Красную книгу, родился в столичном зоопарке. Об этом сообщается на
Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару, которая размножается, — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Отмечается, что ягнёнку сейчас меньше двух недель. Как подрастёт, он может отправиться в один из европейских или отечественных зоопарков.
Сообщается, что голубые бараны появились в Московском зоопарке в апреле 2018 года.
Как ранее писал News.ru, Московский зоопарк заказал двугорбого верблюда для разведения. Одного парнокопытного должны были доставить из Индонезии до конца июня 2019 года.