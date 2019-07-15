https://static.news.ru/photo/a3a644a0-a6d5-11e9-bea8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: moscow_zoo/vk.com

Первый детёныш редкого голубого барана, занесённого в Красную книгу, родился в столичном зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Голубые бараны в коллекциях европейских и российских зоопарков встречаются довольно редко. Мы гордимся тем, что нам удалось создать пару, которая размножается, — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что ягнёнку сейчас меньше двух недель. Как подрастёт, он может отправиться в один из европейских или отечественных зоопарков.

Сообщается, что голубые бараны появились в Московском зоопарке в апреле 2018 года.

Как ранее писал News.ru, Московский зоопарк заказал двугорбого верблюда для разведения. Одного парнокопытного должны были доставить из Индонезии до конца июня 2019 года.