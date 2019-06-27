Детям от 14 до 18 лет с инсулинозависимым сахарным диабетом будет присваиваться категория «ребёнок-инвалид».
Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно справке к нему, такое решение было принято в связи с тем, что такие дети не способны к полному самообслуживанию и из-за резких колебаний уровня сахара в крови должны постоянно быть под присмотром родителей и медиков.
Теперь благодаря новому документу инвалидность при диабете до наступления совершеннолетия будет устанавливаться один раз, а не ежегодно, как раньше.
Ранее News.ru писал о том, что гражданам России теперь будет проще подтвердить инвалидность. Для этого не нужно будет подавать документы — все данные объединят в единую электронную базу. А зарегистрировать автомобиль для бесплатной парковки можно будет через портал госуслуг. Соответствующий закон принят Госдумой во втором чтении.