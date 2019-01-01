Детям разрешили на время забыть про кружки и секции

Родителям московских школьников посоветовали дать детям отдых от занятий в секциях и кружках в период каникул. По мнению общественников, будет лучше, если дети это время проведут вместе со всей семьей.
По словам зампредседателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Ольги Галузиной, внеурочные занятия в кружках и секциях оставляют детям мало времени на общение со взрослыми. Его и без того не так уж много, поскольку большую часть года родители работают.
«Каникулы в этот раз не такие длинные - всего девять дней. Лучше дать отдохнуть детям», - цитирует Галузину АГН «Москва».
Она предложила родителям вместе с детьми больше гулять на свежем воздухе, заниматься с ними зимними видами спорта и посещать различные культурные мероприятия, которые проходят в столице в праздничные дни.
Ранее News.ru писал о том, что не нагружать детей в каникулы посоветовала родителям и министр образования России Ольга Васильева. По её словам, к вопросам, связанным с учёбой, следует возвращаться только по прошествии нескольких дней и делать это желательно мягко и ненавязчиво.