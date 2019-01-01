Детям разрешили на время забыть про кружки и секции

https://news.ru/storage/news/dddf7c3ca85087d60598f75003ba8bcb/aa875995-6fef-41df-85dc-4c7bbf8fb194_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Родителям московских школьников посоветовали дать детям отдых от занятий в секциях и кружках в период каникул. По мнению общественников, будет лучше, если дети это время проведут вместе со всей семьей.

По словам зампредседателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Ольги Галузиной, внеурочные занятия в кружках и секциях оставляют детям мало времени на общение со взрослыми. Его и без того не так уж много, поскольку большую часть года родители работают.

«Каникулы в этот раз не такие длинные - всего девять дней. Лучше дать отдохнуть детям», - цитирует Галузину АГН «Москва».

Она предложила родителям вместе с детьми больше гулять на свежем воздухе, заниматься с ними зимними видами спорта и посещать различные культурные мероприятия, которые проходят в столице в праздничные дни.

Ранее News.ru писал о том, что не нагружать детей в каникулы посоветовала родителям и министр образования России Ольга Васильева. По её словам, к вопросам, связанным с учёбой, следует возвращаться только по прошествии нескольких дней и делать это желательно мягко и ненавязчиво.