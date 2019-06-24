https://static.news.ru/photo/a82d434a-9710-11e9-acac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей. В результате проверок самой качественной признана продукция белорусского производителя.

Всего проверялись российские и зарубежные молочные смеси 21 торговой марки. Как сообщает пресс-служба ведомства, выяснилось, что вся продукция безопасна для здоровья малышей.

Детские молочные смеси не содержат опасных микроорганизмов, консервантов и антибиотиков, а также тяжёлых металлов. Эксперты не нашли в них и меламина — химиката, который активно используется в производстве пластмассы.

Сообщается, что содержание таурина, а также массовая доля жира, количество и соотношение белков соответствовало требованиям в продукции всех торговых марок. Однако в смесях девяти из них было недостаточно витамина С.

Как ранее писал News.ru, в ассоциации «Русбренд» заявили, что введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку.