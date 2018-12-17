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Многодетные семьи получат места в детсадах вне очереди

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Детям из многодетных семей хотят предоставить право на внеочередной приём в дошкольные образовательные организации. Соответствующий проект закона планируется внести в Госдуму.

Инициатива принадлежит главе комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрею Кутепову. Он предложил внести изменения в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно законопроекту, на данный момент регионы предоставляют места в яслях и детских садах многодетным по остаточному принципу от остальных льготных категорий. Помимо этого, часто братьев и сестёр из одной семьи устраивают в разные дошкольные образовательные организации, передаёт «Парламентская газета».

Как сообщал News.ru, ранее режиссёр Андрей Кончаловский заявил, что Фонд кино должен иметь отдельную статью бюджета для поддержки детского кинематографа. Своё мнение он высказал на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ.


#госдума #законопроекты #детскиесады #семьи
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