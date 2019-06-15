https://static.news.ru/photo/72ea2c5c-8eaa-11e9-b859-fa163e074e61_1024.jpg Елена Малышева Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович призвал телеведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву, назвавшую детей с ментальными нарушениями «кретинами», извиниться, чтобы не переносить инцидент на судебное поле.

Нужно прекратить всё переводить в правовое, судебное поле, — сказал Бунимович «Интерфаксу», выразив мнение, что теледоктору следовало бы принести извинения, что было бы «естественно и нормально».

Детский омбудсмен отметил, что соответствующие медицинские диагнозы действительно существуют. По его мнению, эти термины пора менять, а также больше не использовать их на телевидении, поскольку программу смотрит «не специальная медицинская аудитория, а широкая», передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, коллега Елены Малышевой объяснил, почему в последнем выпуске передачи «Жить здорово!», где речь шла о детях с ментальными нарушениями, телеведущая называла их «кретинами», а в анонсе программы использовалось слово «идиот». По его словам, авторы этого эфира не собирались никого оскорблять.