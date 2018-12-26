Глава Приамурья назвал версию заражения детей гепатитом

https://news.ru/storage/news/bfa096cfb314602a3ff11911d1f28d7b/f297bc15-cfa0-40ca-8fc1-c76de9c23759_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.

Специалисты пришли к выводу, что к массовому заражению, скорее всего, привела халатность врачей, многократное использование одних и тех же медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.

Расследование проводится с начала лета. Был «широкий круг подозреваемых», поскольку детям с онкологией часто переливали кровь, отметил Орлов.

«Сейчас основная версия, которую высказал Роспотребнадзор, — это халатность, многократное применение медицинских перчаток, пробок от катетеров, которые одноразовые должны быть», — сказал Орлов РИА Новости.

В Амурской области расследуется уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. Максимальное наказание за подобные нарушения — ограничение свободы на 1 год, писал News.ru.