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Глава Приамурья назвал версию заражения детей гепатитом

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.

Специалисты пришли к выводу, что к массовому заражению, скорее всего, привела халатность врачей, многократное использование одних и тех же медицинских принадлежностей, в том числе перчаток.

Расследование проводится с начала лета. Был «широкий круг подозреваемых», поскольку детям с онкологией часто переливали кровь, отметил Орлов.

«Сейчас основная версия, которую высказал Роспотребнадзор, — это халатность, многократное применение медицинских перчаток, пробок от катетеров, которые одноразовые должны быть», — сказал Орлов РИА Новости.

В Амурской области расследуется уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. Максимальное наказание за подобные нарушения — ограничение свободы на 1 год, писал News.ru.


#дети #ПРИАМУРЬЕ #заражение
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