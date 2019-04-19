Публичная порка как вид наказания отменена в России в 1904 году. Но некоторые родители, учителя и воспитатели практикуют ее до сих пор. Иногда конфликты снимают очевидцы, и в Сети появляются соответствующие видео. Остается догадываться, сколько случаев не попадает в объектив камер и не получает широкой огласки. Психологи утверждают: публично избитый ребенок — это потенциальный преступник. А психиатры спорят: иногда телесные наказания оправданы.

В Москве семейная психотерапия закончилась избиением 12-летнего мальчика. Мужчина ударил сына-подростка на приеме у специалиста. Во время сеанса подросток получил от отца по голове, затем родитель начал выкручивать ему уши. Мать мальчика написала на мужа заявление и попросила привлечь его к ответственности. Врачи диагностировали у пострадавшего ребенка ушибы головы.

Днем раньше в Костроме женщина избила своего ребенка на глазах у прохожих и протащила его по снегу. Мальчик вырывался и истошно кричал, но разъяренная мать будто не слышала его. Свидетели инцидента сняли неприятную сцену с балкона. Случайная прохожая пыталась вразумить даму, но та лишь огрызнулась: «Женщина, идите мимо!» У подъезда мать ждала толпа соседей. Люди пытались ее успокоить, но женщина попросила не мешать ей воспитывать мальчика. За расследование скандала уже взялись уполномоченный по правам детей при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова и полиция.

В октябре прошлого года мать избила свою 2-летнюю дочь на главной площади села Нижний Цасучей в Забайкалье. Причина жесткого обращения женщины с девочкой не установлена. Очевидцами расправы стали десятки человек. Они задержали женщину и вызвали сотрудников полиции.

Год назад жительница Омской области также подвергла свою маленькую дочь публичной порке. Пьяная мать била восьмилетнюю девочку на глазах у прохожих по лицу. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Осматривая ребёнка, медики обнаружили повреждения на его теле. В итоге девочку отправили в реабилитационный центр, а в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Учителя и воспитатели детских садов также не гнушаются публичных побоев и издевательств над детьми. В Курской области 39-летняя работница детского сада стала фигуранткой уголовного дела. Она много раз била своих подопечных, а также заклеивала рот скотчем трехлетнему воспитаннику.

Виталий Аньков/РИА Новости

В ноябре этого года в Хабаровске школьная учительница на глазах у сверстников избила подростка, который мешал вести ей урок. Конфликт засняли на видео и выложили в Сеть. Женщина отвесила мальчику подзатыльник, затем повалила на пол и продолжила избивать. «Я тебе кто? Ты почему себя так ведёшь?» — приговаривала педагог. На защиту учительницы неожиданно встали одноклассники мальчика и их родители. Они утверждают, что ребенок был неуправляемым и сам спровоцировал гнев педагога.

Семейный психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России Ольга Демьяненко убеждена, что телесные наказания действуют разрушительно на личность ребенка любого возраста. А публичная порка страшна вдвойне.

«Ребенок может начать считать, что причинение физического вреда, тем более у всех на глазах, — это норма общества и сам использовать это в своей жизни. Это может выливаться в антисоциальные модели поведения», — рассказала она.

Избиваемый на улице ребенок, когда вырастет, может стать постоянным участником драк и потасовок и иметь бесконечные проблемы с законом.

Еще момент, когда значимый взрослый (родитель, учители или воспитатель) бьет ребенка публично, то у него теряется так называемое «базовое доверие к миру».

«Ребенок становится подозрительным, недоверчивым, ранимым, скованным. Он вряд ли вырастет успешным человеком, будет постоянно бояться проблем», — рассказала психолог.

Более сдержанно о публичных наказаниях высказываются врачи. Детский психиатр, сотрудник Центра психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова высказала мнение, что «иногда публичное наказание может быть оправдано». Все зависит от его тяжести и личности самого ребенка.

Причинять серьезные телесные повреждения недопустимо. Но иногда шлепок по мягкому месту на глазах у посторонних приведет ребенка в чувство и очертит границы дозволенного. И чем старше чадо, тем эффективнее для него будет метод «кнута».

«Даже в природе медведица иногда поддаст медвежонку, чтобы он "подумал" о своем поведении», — приводит пример врач.

По словам Крылатовой, при этом важно «не терять контакта с ребенком и убеждать его, что ты ему не враг». Если в семье доверительные отношения и дитя чувствует, что его любят, никакие шлепки не способны разрушить его психику.

Врач-психиатр высказала мнение: в России в целом относятся к детям с меньшей жестокостью, чем в странах Запада. Жестокие ограничения на телесные наказания детей провоцируют обратный эффект. На самом деле несовершеннолетних родители и педагоги там бьют чаще, чем в нашей стране.