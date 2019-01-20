Красноярских детей выселили из школы ради McDonald’s

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Ресторан быстрого питания McDonald’s заменил в Красноярске муниципальное учреждение дополнительного образования. Доступ к булочкам и котлетам станет проще, а вот в поисках духовной пищи подрастающему поколению придётся ездить по всему городу.

Появление на здании школы вывески с узнаваемым логотипом местные жители восприняли с возмущением. Дело в том, что ранее детский образовательный центр выселили из постройки, признав дом аварийным. Потом участок вместе со строением продали на аукционе небезызвестной ресторанной сети, и оказалось, что здание не такое уж и ветхое. Новый собственник счёл достаточным отремонтировать бывшую школу, а не сносить её и возводить всё заново.

«Когда город продавал здание учебного центра на Копылова и переселял детей из него в гаражные боксы, то нам дружно объявили, что здание аварийное и его надо срочно сносить, чтобы не подвергать опасности детей. Но случилось чудо! Поменяли окна, обшили фасад утеплителем, и здание оказалось ещё очень крепким», — написал в Facebook депутат Константин Сенченко.

По данным портала «Красноярск Онлайн», детский центр переехал в менее комфортное здание на улицу Пирогова. Однако на сайте самого муниципального учреждения говорится, что занятия теперь проводятся в различных общеобразовательных учреждениях. То есть, единого детского центра теперь уже нет, что крайне неудобно для тех, кто желает посещать дополнительные занятия.

На базе муниципального учреждения существуют курсы английского языка, театральный кружок и художественные студии.

Ранее News.ru писал о ситуации в подмосковных Ленинских Горках. Там на ремонт закрыли единственную школу, и дети вынуждены были перевестись в образовательные учреждения других районов Подмосковья или ездить в Москву. Местные жители опасаются, что школу, которую открывал ещё Владимир Ленин, закроют насовсем, а землю передадут коммерческим организациям.