Россияне готовы заводить детей только в счастливом браке

https://news.ru/storage/news/fa8a00780be718ec63876cb608cf23d4/60262b97-8b42-4abf-b3ca-33a168b41695_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Большинство россиян уверены, что рожать детей нужно только после того, как сыграна свадьба. При этом, как уверены многие, состоящие в браке люди счастливее тех, кто не зарегистрировал отношения.

Таковы результаты опроса, проведённого Левада-Центром, данные обобщило издание «Профиль».

О том, что необходимо пожениться, прежде чем заводить детей, заявили 63% респондентов. Лишь 24% считают, что детей можно заводить и вне брака.

Мнение о том, что люди в браке счастливее одиноких, высказали 61% опрошенных. Вместе с тем 17% с таким утверждением не согласились.

Кроме того, 36% россиян считают неправильным, если люди живут вместе и при этом не планируют в дальнейшем оформить отношения официально. Однако 47% не усматривают в гражданском браке ничего плохого.

Высказались люди и о разводе. 34% опрошенных посчитали это лучшим выходом из семейных проблем, но 39% придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведён в 136 населённых пунктах по всей России, в нём приняли участие 1600 человек.

Ранее, как сообщал News.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не только материально, но и духовно мотивировать россиянок к рождению детей. В пример он привёл послевоенные годы, когда детей рожали, не требуя при этом детских садов и квартир.