Дети Приамурья катаются с горок из замёрзших сточных вод

https://news.ru/storage/news/a8c433029d215fd756ecd0433a2c4b92/634f9423-d254-4ac2-bd23-7632a3e50072_850.jpg Амур.инфо/vk.com

Горки из замерзших сточных вод появились в селе Чигири Амурской области. Сначала замёрзшие воды появились осенью, а затем из-за переполнения септиков новых трёхэтажных домов — зимой.

Журналисты Амурской области сообщали об этом ещё в начале осени. Местные жители прогоняли своих детей с горок, так как «всю заразу» они тащили домой, пишет Nation News.

Как ранее писал News.ru, большая ледяная горка длиной 100 м открылась на площади Революции в Москве. Прокатиться может каждый желающий, катание бесплатное, не взимают плату и за прокат «ватрушек».