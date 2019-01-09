Дети Приамурья катаются с горок из замёрзших сточных вод

Горки из замерзших сточных вод появились в селе Чигири Амурской области. Сначала замёрзшие воды появились осенью, а затем из-за переполнения септиков новых трёхэтажных домов — зимой.
Журналисты Амурской области сообщали об этом ещё в начале осени. Местные жители прогоняли своих детей с горок, так как «всю заразу» они тащили домой, пишет Nation News.
Как ранее писал News.ru, большая ледяная горка длиной 100 м открылась на площади Революции в Москве. Прокатиться может каждый желающий, катание бесплатное, не взимают плату и за прокат «ватрушек».