USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent60.66 $ Bitcoin3,542.77 $
МОСКВА-18°C11:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Дети платили за вход в школу в Иркутской области

«Чат Усть-Илимска»/vk.com

общество [ версия для печати ]

В Усть-Илимске Иркутской области учеников не пускали в школу, пока те не заплатят за вход. Деньги нужно было внести на магнитную карту, являющуюся пропуском в учреждение.

«Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное количество детей оказалось перед закрытыми турникетами. Через некоторое время несколько сотрудников школы начали составлять список учеников с неоплаченными картами и поочередно пропускать в школу», — написал местный житель в группе «Чат Усть-Илимска» в социальной сети «ВКонтакте».

В приёмной школы заявили, что информация не соответствует действительности.

«Ничего подобного не происходит, все наши ученики спокойно проходят через турникеты. Ни одного ребёнка не остановили и не отправили домой с неоплаченным пропуском», — сообщили в школе URA.RU.

Как ранее писал News.ru, в Михайловском районе Приморского края проводится проверка по жалобам родителей учеников школы села Первомайское. «Смотрящие за селом» прочитали там детям лекцию о половых предпочтениях.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


читайте также
общество 19:31, 23 января 2019
ОНФ не нашёл голодающих школьников в Кузбассе
общество 13:50, 23 января 2019
«Авторитеты» провели урок полового воспитания
общество 12:26, 23 января 2019
Кузбасские школьники стали падать в голодные обмороки
Лента новостей
политика 11:50
США: РФ пытается скрыть возможности ракеты 9М729
в мире 11:39
МИД Вьетнама не знает о предстоящем саммите США и КНДР
экономика 11:38
Курс доллара снизился на 33 копейки
в мире 11:37
Суд Киева признал Януковича виновным в госизмене
происшествия 11:24
Главу полиции Чехова задержали за незаконный оборот оружия
Другие новости
общество 10:36
Росздравнадзор начал проверку о недоступном инсулине
общество 09:49
Правительство направило отзывы о штрафах за фейковые новости
общество 08:53
Кальций и фосфор делают молочное мороженое полезным
общество 08:32
Аномальные морозы продолжают испытывать москвичей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top