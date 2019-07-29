В последнем несогласованном митинге оппозиции в Москве участвовали люди разных возрастов, в том числе несовершеннолетние. Некоторые из них были задержаны полицией. Как рассказал в беседе с News.ru координатор инициативной группы «Белый Счётчик» Дмитрий Нестеров, митинги оппозиции последних лет привлекли «новую молодёжную прослойку, которая сейчас тоже становится регулярным участником акций протеста». Ещё два года назад в массовых акциях протеста, в основном, участвовали люди старшей возрастной группы.

Причин этому несколько. Во-первых, появилась новая повестка, например, блокировки мессенджеров. Они для молодёжи просты и актуальны. Во-вторых, лидеры оппозиции активно общаются с молодёжной аудиторией. Есть и иные причины, например, ограничения и требования в школах, вузах. Дмитрий Нестеров координатор инициативной группы «Белый Счётчик»

Молодые люди спешат выразить свою гражданскую позицию. Родители и общественность обеспокоены: подобные акции протеста могут быть опасными. Участники рискуют получить травмы в толпе или при задержании. К тому же за участие в несогласованной акции людям старше 16 лет грозит наказание по статье № 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». Оно предполагает наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей. За детей младше 16 лет штраф платят родители.

Сергей Лантюхов/News.ru

Опрошенные News.ru психологи сошлись во мнении, что самая неверная родительская стратегия — это запрещать детям ходить на массовые мероприятия. Это грозит семейным скандалом. Во-первых, подростки в принципе склонны бунтовать против чего угодно. Во-вторых, современные молодые люди больше других поколений любят массовые акции протеста.

У современной молодёжи меньше страхов, по сравнению с предыдущими поколениями. В СССР часто боялись выражать свою позицию, потому что понимали, что за неё можно поплатиться многим. В советские времена политика не способствовала формированию собственных взглядов, сейчас всё изменилось. Молодёжь активная, она больше читает, больше получает информации. Люди больше склонны размышлять, анализировать. Ольга Демьяненко семейный и детский психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги

Контролировать родителю перемещения своего подросшего ребёнка сложно. Поход на митинг может остаться незамеченным. Чтобы обезопасить чадо от приключений на свою голову, надо установить с ним доверительные отношения. В семье не должно быть запретных тем для обсуждения.

Большая ошибка родителей бросаться фразами: «ты ещё маленький», «ты не понимаешь». Это называется «страусиная позиция». Не следует бояться говорить с детьми на «неудобные» темы, будь то политика, секс, болезни, смерть. Если вдруг вы не знаете ответ на детский вопрос, можно порассуждать и поискать истину вместе. Так гораздо больше вероятность, что ребёнок будет делиться с вами. Ирина Терентьева детский психолог

Если родитель в курсе, что чадо собирается на митинг — это уже половина успеха. Предупреждён — значит, вооружён. На этом этапе важно продолжать разговаривать, не срываясь на крик. Как рассказала Ольга Демьяненко, не следует оспаривать политические взгляды ребёнка, даже если вы не согласны с ним. Лучше попытаться мягко убедить, что участие в митинге — это не единственная возможность заявить о своей позиции. Если отговорить от участия в протестной акции не получается, следует рассказать о технике безопасности.

Сергей Лантюхов/News.ru

Важно донести до ребёнка, что провоцировать агрессию нельзя. Особенно у стражей правопорядка. Также нельзя поддаваться влиянию толпы. Если все бегут что-то громить или лезть в драку — следует от этого дистанцироваться. Лучше держаться в стороне от толпы, — сообщила Ольга Демьяненко.

Психологи советуют: если вы боитесь за безопасность ребёнка, лучший вариант — это сходить на митинг вместе. Даже если вы против подобных мероприятий. Иначе есть опасность «попасть» ещё на одну административную статью.