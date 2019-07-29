https://static.news.ru/photo/f5b04194-b290-11e9-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Автобус везёт детей по дороге в Слюдянском районе Иркутской области Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.

Смена в центре «Берёзка» продлится 24 дня, для 40 детей организованы питание, медицинские процедуры и культурно-развлекательная программа. В течение недели в Новосибирск прибудут ещё две группы семей, которых разместят в санатории и областном центре социальной помощи, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, спасатели эвакуируют воспитанников восьми детских лагерей в Шелеховском районе Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках.