Первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.
Смена в центре «Берёзка» продлится 24 дня, для 40 детей организованы питание, медицинские процедуры и культурно-развлекательная программа. В течение недели в Новосибирск прибудут ещё две группы семей, которых разместят в санатории и областном центре социальной помощи, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, спасатели эвакуируют воспитанников восьми детских лагерей в Шелеховском районе Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках.