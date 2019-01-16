Десятки жителей Владимирской области заболели корью

https://news.ru/storage/news/4443707924473ce2960a8bba3e80bfa3/a3f31d14-8173-44ba-b8e3-5ca00b6a5580_850.jpg Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

20 детей и пять взрослых заразились корью во Владимирской области. Все заболевшие — жители цыганского табора в посёлке Сновицы Суздальского района, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Главная проблема многих цыган — их нелегальное перемещение по России и миру. Миграционных карт они не заполняют, медицинских справок не предоставляют. Обычно родители не ставят детей на учёт в поликлинику и за медицинской помощью не обращаются», — говорится в сообщении ведомства.

Больные лечатся амбулаторно. Врачи совместно с властями начали противоэпидемические мероприятия. В частности, медики совершают подворовые обходы.

Ранее News.ru писал, что Министерство охраны здоровья Украины зафиксировало вспышку кори. Заболеваемость достигла рекордных показателей. Инфекцию подхватили в 2018 году свыше 54 тысяч человек, что в 12 раз больше, чем в 2017-м. Больше половины из них — около 34 тысяч — дети.