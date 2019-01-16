USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent61.09 $ Bitcoin3,607.21 $
МОСКВА-7°C00:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Десятки жителей Владимирской области заболели корью

Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

20 детей и пять взрослых заразились корью во Владимирской области. Все заболевшие — жители цыганского табора в посёлке Сновицы Суздальского района, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Главная проблема многих цыган — их нелегальное перемещение по России и миру. Миграционных карт они не заполняют, медицинских справок не предоставляют. Обычно родители не ставят детей на учёт в поликлинику и за медицинской помощью не обращаются», — говорится в сообщении ведомства.

Больные лечатся амбулаторно. Врачи совместно с властями начали противоэпидемические мероприятия. В частности, медики совершают подворовые обходы.

Ранее News.ru писал, что Министерство охраны здоровья Украины зафиксировало вспышку кори. Заболеваемость достигла рекордных показателей. Инфекцию подхватили в 2018 году свыше 54 тысяч человек, что в 12 раз больше, чем в 2017-м. Больше половины из них — около 34 тысяч — дети.


#корь #Владимирскаяобласть
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
здоровье 14:26, 15 сентября 2018
Кабмин выделит 270 млн рублей на борьбу с корью
здоровье 01:40, 29 августа 2018
Украина побила рекорды по заболеваемости корью
Забытая болезнь поразила около 40 человек в Новосибирской области
здоровье 14:04, 13 августа 2018
Цыгане привезли в Россию корь
Забытая болезнь поразила около 40 человек в Новосибирской области
Лента новостей
общество 00:03
Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме
в мире 23:51
Запрет на «русскоязычный продукт» отменён во Львове
в мире 23:48
Порошенко пообещал честные выборы на Украине
общество 23:34
Россиянку премировали за расследование коррупции
в мире 23:34
Депутат Рады в костюме Чаплина высмеял Зеленского
Другие новости
общество 00:03
Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме
общество 23:34
Россиянку премировали за расследование коррупции
общество 22:10
Губернатор предложила «Почте России» продавать лекарства
общество 21:37
Рак диагностировали у 91-летней блогерши Бабы Лены
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top