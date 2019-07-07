Подача горячей воды прекращена в 68 многоквартирных домах микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске. Причиной тому стали многомиллионные долги за газ.
Задолженности в 150, 200, 300 тысяч рублей копятся не один месяц. К сожалению, таких неплательщиков у нас много, — заявила глава городского округа Эльвира Хаймурзина.
Она призвала жителей произвести ревизию платежей и начать погашение.
По словам Хаймурзиной, администрация ведёт переговоры с ООО «Газпром межрайгаз» о возобновлении подачи газа в котельную «Павшино». В ближайшее время горячая вода должна вновь появиться в домах.
Кроме того, проводится работа с недобросовестными управляющими компаниями. К решению вопроса о взыскании с них просроченной задолженности привлечены правоохранительные органы, сообщается на странице администрации города в Facebook.
Ранее News.ru писал о том, что в подмосковном городе Яхрома жители перекрывали Дмитровское шоссе из-за отсутствия горячей воды. Её подача была прекращена якобы из-за долгов управляющей компании.