https://static.news.ru/photo/e20121f0-a083-11e9-8d47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CHROMORANGE/Florian Loebermann/Global Look Press

Подача горячей воды прекращена в 68 многоквартирных домах микрорайона Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске. Причиной тому стали многомиллионные долги за газ.

Задолженности в 150, 200, 300 тысяч рублей копятся не один месяц. К сожалению, таких неплательщиков у нас много, — заявила глава городского округа Эльвира Хаймурзина.

Она призвала жителей произвести ревизию платежей и начать погашение.

По словам Хаймурзиной, администрация ведёт переговоры с ООО «Газпром межрайгаз» о возобновлении подачи газа в котельную «Павшино». В ближайшее время горячая вода должна вновь появиться в домах.

Кроме того, проводится работа с недобросовестными управляющими компаниями. К решению вопроса о взыскании с них просроченной задолженности привлечены правоохранительные органы, сообщается на странице администрации города в Facebook.

Ранее News.ru писал о том, что в подмосковном городе Яхрома жители перекрывали Дмитровское шоссе из-за отсутствия горячей воды. Её подача была прекращена якобы из-за долгов управляющей компании.