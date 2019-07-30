https://static.news.ru/photo/08eb1d8e-b38a-11e9-b6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники МЧС России за минувшие сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек в городе Тулне Иркутской области, который пострадал от паводка.

Жители в Тулуне покинули свои дома, а животных бросили. Спасатели МЧС России только за сутки вытащили из подтопленных домов более 30 собак и кошек, — сообщает региональное управление МЧС.

Ранее News.ru писал, что МЧС по Иркутской области объявило об ухудшении ситуации в регионе. По данным спасателей, в настоящее время подтоплено 25 населённых пунктов. В пунктах временного размещения находятся 509 человек. В пострадавшие районы везут питьевую воду и продукты.

В связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент приостановлено движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.