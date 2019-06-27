https://static.news.ru/photo/e9ee214c-9908-11e9-bc23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В столичных аэропортах задержано около 70 рейсов из-за непогоды.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», вечером 27 июня в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 69 рейсов. Жуковский работает в обычном режиме.

Информацию о задержках либо отменах рейсов доводят до пассажиров на месте, а также на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропортов.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала в результате сильного урагана в Москве. Происшествие случилось в Воронцовском парке. Жительница Москвы пыталась спрятаться от дождя между двух деревьев. Во время порыва ветра дерево упало и придавило её. Пострадавшая госпитализирована с множественными переломами и находится в тяжёлом состоянии.

МЧС распространило штормовое предупреждение о дожде, граде и грозе с усилением ветра до 20 метров в секунду. «Жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра также объявлен в столичном регионе на пятницу, 28 июня, писал News.ru.