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Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Вылет более 30 самолётов задерживается в московских аэропортах. Ещё 11 рейсов отменено.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», из Шереметьево не могут вылететь 19 самолётов, в Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено. Во Внуково задержан вылет пяти лайнеров.

Сложная ситуация в воздушных гаванях столицы связана с сильным снегопадом, который будет идти в течение всего дня.

Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода со снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье. Из-за сильного ветра 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.


#москва #погода #аэропорты #самолеты #рейсы #снегопад
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