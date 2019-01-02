Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Вылет более 30 самолётов задерживается в московских аэропортах. Ещё 11 рейсов отменено.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание», из Шереметьево не могут вылететь 19 самолётов, в Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено. Во Внуково задержан вылет пяти лайнеров.
Сложная ситуация в воздушных гаванях столицы связана с сильным снегопадом, который будет идти в течение всего дня.
Ранее News.ru писал, что облачная и ветреная погода со снегом, местами метелью и гололедицей, ожидается 2 января в Москве и Подмосковье. Из-за сильного ветра 2 января объявлен «жёлтый» уровень опасности.