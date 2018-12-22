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Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Более 40 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в Домодедово отменён один рейс и задержан вылет 18. Во Внуково с опозданием вылетят шесть самолётов, а ещё семь отменено. В Шереметьево задержаны десять рейсов.

В пресс-службе Домодедово отметили, что для безопасности пассажиров каждое воздушное судно обрабатывается противообледенительным составом, а рулёжные дорожки и взлётно-посадочные полосы очищают от снега.

«В связи с этим возможны незначительные технические задержки», — сообщили в пресс-службе.

По данным представителей воздушной гавани, видимость достаточна для прилёта и вылета рейсов, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в столице метели и гололёде. Ведомство порекомендовало жителям города быть особенно внимательными.


#москва #погода #домодедово #самолеты #шереметьево #внуково #рейсы
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