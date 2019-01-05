Десятки рейсов из Москвы отменены или задержаны

https://news.ru/storage/news/6a17da8a5f922d2c09d995189f3199d9/e5852788-f6fe-4c7a-abaa-49d4d9d2f04e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

43 рейса в общей сложности были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Больше всего вылетов, время которых перенесено, в Шереметьево: 11 самолётов не могут оттуда вылететь.

Ещё 10 рейсов задержано в другой воздушной гавани – Внуково, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания». Также 7 вылетов перенесено и 15 отменено из Домодедово.

Ранее News.ru сообщал, что высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.