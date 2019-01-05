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Десятки рейсов из Москвы отменены или задержаны

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

43 рейса в общей сложности были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Больше всего вылетов, время которых перенесено, в Шереметьево: 11 самолётов не могут оттуда вылететь.

Ещё 10 рейсов задержано в другой воздушной гавани – Внуково, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания». Также 7 вылетов перенесено и 15 отменено из Домодедово.

Ранее News.ru сообщал, что высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.


#москва #аэропорты #отменаавиарейсов
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