Десятки рейсов из Москвы отменены или задержаны

43 рейса в общей сложности были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Больше всего вылетов, время которых перенесено, в Шереметьево: 11 самолётов не могут оттуда вылететь.
Ещё 10 рейсов задержано в другой воздушной гавани – Внуково, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания». Также 7 вылетов перенесено и 15 отменено из Домодедово.
Ранее News.ru сообщал, что высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных показателей нынешней зимы. Специалисты главной метеостанции на ВДНХ зафиксировали отметку в 38 см.