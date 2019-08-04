Более 50 несовершеннолетних было задержано на несогласованной акции в Москве 3 августа, сообщил столичный уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович. По его словам, большинство подростков отпущены.
Он отметил, что в настоящее время окончательной цифры нет. Ведётся проверка.
Бунимович подчеркнул, что сложности возникают в случае отсутствия в городе законных представителей ребёнка, передаёт «
Ранее News.ru писал, что председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.