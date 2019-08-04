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Суд обязал МВД выплатить жительнице Пермского края более 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба за испорченный отпуск за рубежом.

Уроженка Прикамья собралась вместе с дочерью поехать в отпуск во Вьетнам. Женщина оформила загранпаспорт и купила туристическую путёвку с вылетом из Екатеринбурга в Нячанг. В аэропорту пограничники отказались выпускать россиянок...