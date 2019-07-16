https://static.news.ru/photo/a971e092-a801-11e9-8f76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Мощам святых Петра и Февронии Муромских в столице поклонились 17,9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Такое количество паломников в РПЦ зафиксировали за три дня, передаёт ТАСС .

Артефакты привезли в Москву впервые. Они доступны для посетителей с 14 до 21 июля с 8 утра до 10 вечера.

По легенде, Феврония — простолюдинка из Рязанских земель. Она пообещала излечить муромского князя Петра от проказы, если тот возьмёт её в жёны. Свою часть уговора девушка исполнила, а князь — нет. В итоге он заболел вновь: Феврония намеренно оставила на его теле один неисцелённый струп. Чтобы избавиться от болезни, Петру пришлось взять-таки Февронию в жёны.

К концу жизни они приняли монашеский постриг и молили господа о том, чтобы умереть в один день и час. Так и случилось. Супругов похоронили в разных гробах, но на следующий день они вновь оказались вместе.

Пётр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года в качестве местночтимых святых.

Ранее News.ru писал, что время ожидания в очереди, чтобы поклониться мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя, составляет около полутора часов.