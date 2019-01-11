Нелётная погода нарушила расписание Пулково

https://news.ru/storage/news/b7df8a60675c1d00b28874ab6e2ac21f/49bd96ab-1bef-4ee9-97cc-794ea350faeb_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Двадцать рейсов приземлятся в Пулково с опозданием. Восемь самолётов отправят 11 января из аэропорта Санкт-Петербурга с задержкой.

Данные приводит система «Яндекс.Расписание».

В пресс-службе Пулково отметили, что причина изменения графиков полётов — плохая погода. В районе терминала сохраняется сильный ветер.

Ранее не смогли приземлиться в Петербурге и отправились на запасной аэродром во Внуково три самолёта авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска.

Пассажирам при выезде в аэропорты советуют проверять статус рейса в Интернете.

Ранее News.ru писал о самых пунктуальных авиакомпаниях минувшего года. Российские перевозчики в мировой список не вошли.