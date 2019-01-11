Нелётная погода нарушила расписание Пулково

Двадцать рейсов приземлятся в Пулково с опозданием. Восемь самолётов отправят 11 января из аэропорта Санкт-Петербурга с задержкой.
Данные приводит система «Яндекс.Расписание».
В пресс-службе Пулково отметили, что причина изменения графиков полётов — плохая погода. В районе терминала сохраняется сильный ветер.
Ранее не смогли приземлиться в Петербурге и отправились на запасной аэродром во Внуково три самолёта авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска.
Пассажирам при выезде в аэропорты советуют проверять статус рейса в Интернете.
Ранее News.ru писал о самых пунктуальных авиакомпаниях минувшего года. Российские перевозчики в мировой список не вошли.