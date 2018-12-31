Десятая часть работающих россиян продлит себе каникулы

https://news.ru/storage/news/ab8862d1fd5e2e4eee4018bb82aefb6f/a685554c-1cc9-4c4d-81a7-dda4893e7e0c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Примерно десятую часть работающих граждан России не устраивает продолжительность новогодних каникул. Они намерены продлить себе отдых на несколько дней в счёт отпуска или с помощью отгулов.

Большинство желающих отдохнуть подольше составляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет (12%) и зарабатывающие 35–45 тыс. рублей в месяц (13%), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведённого порталом Superjob.ru.

В то же время две трети респондентов заявили, что выйдут на работу 9 января. Ещё 13% опрошенных сообщили, что трудятся по сменному графику, не зависящему от праздников.

Согласно данным исследования, 10% так и не определились, хотят ли они отдыхать в Новый год дольше установленных выходных. Решение этого вопроса до последнего откладывают преимущественно молодые работники в возрасте до 24 лет.

Опрос проводился 24–25 декабря в 262 населённых пунктах страны. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин собирается провести новогодние праздники в Москве. При этом он отметил, что ничего особенного на это время не планирует, возможно, покатается на лыжах или поиграет в хоккей.