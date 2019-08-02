https://static.news.ru/photo/95a29d64-b51b-11e9-be0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Один из десантников взял флаг ВДВ и забрался в фонтан в парке Горького. Мужчину, судя по всему, не смутила осенняя температура воздуха в Москве — +14 по Цельсию.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Накануне гуляний представители «крылатой пехоты» обратились к товарищам с просьбой не нырять и не купаться в фонтанах и не позорить честь мундира, пишет « Царьград ».

Ранее News.ru сообщал, что Департамент здравоохранения столицы предупредил бойцов ВДВ об опасности купания в фонтанах. Кроме возможности получить травмы, существует риск заражения кишечной инфекцией от продуктов жизнедеятельности животных в воде, а также вред специальных химикатов, которые используют для препятствования появлению водорослей.