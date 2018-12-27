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Десант Дедов Морозов поздравил детей в московской больнице

mos.ru

общество [ версия для печати ]

Московские пожарные и спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили с Новым годом детей из Морозовской больницы, у которых нет возможности встретить праздник дома.

«Новый год, Рождество — это, наверное, самые добрые, самые желанные праздники, которые взрослые и дети ждут больше всего. И я желаю вам, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись!» — заявила заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главный врач больницы Елена Петряйкина отметила, что такие положительные эмоции помогают детям выздоравливать, информирует ТВЦ.

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова — пожать руку главе государства. Российский лидер пригласил мальчика и его маму в Кремль.


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