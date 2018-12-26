Дерипаску лишили бесплатного проезда в транспорте Хакасии

https://news.ru/storage/news/70db75f1545c97c873e9a945f4ada2c8/6461bc2c-ef3e-4dee-8998-5e7db1466593_850.jpg Igor Russak/Global Look Press

Олег Дерипаска

Президент Объединённой компании РУСАЛ Олег Дерипаска больше не сможет бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта города Саяногорска в Республике Хакасия.

Такую льготу бизнесмену предоставляли как почётному гражданину города. Соответствующее решение принял депутатский горсовет. Предоставленных льгот вместе с миллиардером лишились и другие почётные граждане Саяногорска.

С 2019 года органы местного самоуправления не смогут взять на себя эти расходы, если доля дотаций в бюджете превысит 20 процентов, заявил замглавы города Сергей Борисов. Он отметил, что вернётся к вопросу о бесплатном проезде в общественном транспорте после того, как изменится ситуация.

Почётными гражданами Саяногорска являются 17 человек. Они имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и освобождены от оплаты услуг ЖКХ в пределах соцнормы.

Олег Дерипаска получил это звание, будучи президентом компании «Русский алюминий», ряд предприятий которой расположен в Саяногорске.

Как сообщал News.ru, россияне смогут получить льготу на отдых на территории страны стоимостью до 50 тыс. рублей. Ожидается, что подобным бонусом смогут воспользоваться более 100 тыс. россиян с 1 января. Кроме того, данной льготой имеют право пользоваться и работодатели для соответствующих организаций корпоративных выездов сотрудников.